Na nova sede, mais ampla e melhorada, continuarão sendo oferecidos atendimentos com advogados, assistentes sociais e psicólogos, além de uma série de atividades, como aerodance, dança de salão, hidroginástica e pilates - Marcelo Figueiredo

Publicado 20/02/2024 05:40

Araruama - Foi inaugurada, nesta segunda-feira (19), a nova sede da Superintendência da Terceira Idade de Araruama. Localizado na Praça Menino João Hélio, no Centro, o local foi desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Política Social.

Com 367 metros quadrados de área, a sede conta um amplo salão para atividades, sala de espera, sala para atendimento psicológico, sala de assistência social, secretaria, cozinha, administração e banheiros masculino e feminino com acessibilidade.

No novo espaço, mais amplo e melhorado, continuarão sendo oferecidos atendimentos com advogados, assistentes sociais e psicólogos, além de uma série de atividades. Dentre elas: aerodance, alongamento, caminhada orientada, capoterapia, dança de salão, hidroginástica, pilates, artesanato, crochê, violão, banda e coral.

A Prefeitura escolheu homenagear o empresário Pedro Jorge Ribeiro, que dá nome à nova sede. Pedro Ribeiro se destacou como um dos grandes empresários do município na década de 90, com a abertura do supermercado Atacadão, ao lado do irmão e sócio, o ex-prefeito Chiquinho da Educação.

À época, o empreendimento foi responsável por dar início a um ciclo de empregabilidade e geração de renda para o município, impulsionando a economia local. O empresário faleceu em 2021, vítima da Covid-19, deixando um legado de pioneirismo no ramo empresarial.