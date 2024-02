As bolsas beneficiarão um total de 700 estudantes, residentes no município de Araruama - Divulgação

Publicado 16/02/2024 06:44

Araruama - Neste sábado (17), a Prefeitura de Araruama vai realizar a cerimônia de entrega do cartão Bolsa Auxílio Universitário aos estudantes contemplados pelo programa Araruama Universitário. O evento, realizado por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai acontecer no Ginásio Darcy Ribeiro, às 9h.

As bolsas beneficiarão um total de 700 estudantes, residentes no município de Araruama. A iniciativa tem como objetivo oferecer auxílio financeiro aos universitários matriculados em cursos de graduação presenciais.

Em muitos casos, a falta de tempo para conciliar faculdade e trabalho resulta no abandono dos estudos. Em outras situações, a distância da faculdade gera altos custos com deslocamento e alimentação, o que também pode comprometer a adesão ao curso. A concessão das bolsas visa ajudar esses estudantes a concluírem a graduação e ingressarem no mercado de trabalho.

Entre os critérios exigidos, o aluno deve residir no município araruamense por no mínimo 5 anos, não possuir benefício semelhante e ter renda familiar inferior a seis salários mínimos mensais.

A cerimônia será aberta a toda a população.