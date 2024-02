A festa contou ainda com a animação dos blocos de rua, tradição carnavalesca que abrange o país - André Barbosa

Publicado 14/02/2024 10:56

Araruama - Sucesso de público, atraindo moradores e turistas de todas as idades, o Carnaval 2024 em Araruama foi uma festa para ficar na história do município. Durante os cinco dias de folia, a Prefeitura preparou uma série de atrações gratuitas que ocorreram em diversas localidades, garantindo que a alegria do Carnaval alcançasse o maior número de pessoas.

Matinês, trio elétrico, bailinho infantil, apresentações de DJs e shows de artistas locais fizeram parte da programação especial, organizada por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico. A festa contou ainda com a animação dos blocos de rua, tradição carnavalesca que abrange o país.

Em Araruama, os blocos Manchaça, Cacique de Araruama, Boca no Litro, Empurra que Vai e o icônico Bloco das Piranhas, que já possui 43 anos de história no município, levaram os foliões às ruas para pular o Carnaval e se contagiar com a energia que só essa época do ano carrega. Ao todo, mais de 100 mil pessoas curtiram a folia atrás do trio elétrico, no Centro.

O trio elétrico percorreu as praias do Gavião, Barbudo e Praia dos Amores. Na Cidade das Crianças, houve Bailinho de Carnaval com fantasias, brincadeiras e a companhia de personagens infantis, além de recreação com a Turma da Tia Carol.

Na Praça Menino João Hélio, na Praça de Eventos da Pontinha e nos distritos de Praia Seca, São Vicente e Iguabinha também teve folia, com as matinês, blocos de rua e shows de artistas locais. Os cantores Alan Quintanilha e Laís Alfradique e as bandas Estrela Dalva e Abre Alas foram algumas das atrações do evento.

A Prefeitura planejou toda a logística da festa, assegurando que o evento ocorresse de maneira segura e tranquila com o apoio da Guarda Municipal e da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Os profissionais de saúde estiveram presentes em todos os dias de evento, no posto de atendimento itinerante montado para atender os foliões.

A secretária municipal de Governo, Daniela de Livia, participou ativamente da programação, juntamente com a comissão do evento.

“A cada ano nossa meta é fazer um carnaval de rua melhor, ainda mais organizado e seguro. A programação é voltada para as famílias, essa é uma das principais características do carnaval em Araruama”, destacou a prefeita Livia de Chiquinho.