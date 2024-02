Foram localizados 11 celulares, dois carregadores portáteis, três cartões bancários e uma máquina de cartão - Divulgação / Guarda Civil de Araruama

Publicado 15/02/2024 12:40 | Atualizado 15/02/2024 12:42

Araruama - Na madrugada desta terça-feira (13), um homem foi preso em flagrante por agentes da Guarda Civil de Araruama (GCMA), suspeito de furtar diversos aparelhos celulares durante um bloco de carnaval ocorrido no Centro do município.



De acordo com informações da Guarda Civil, a ação teve início após um folião pedir ajuda, relatando que a esposa teve o celular furtado. As equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) montaram um cerco tático com um agente descaracterizado no bloco, que rastreou os vários aparelhos furtados via aplicativo.



Ainda segundo a ocorrência, após identificar o suspeito — um homem de 30 anos de idade, natural de São Gonçalo — e realizar a abordagem, foram localizados 11 celulares, dois carregadores portáteis, três cartões bancários e uma máquina de cartão. Outros foliões também haviam reportado os furtos durante o bloco.



O elemento foi detido em flagrante e conduzido à 118ª DP (Araruama), onde permaneceu preso.

*Com informações de G1