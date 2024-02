Os agentes de saúde vão distribuir panfletos e conversar com a população sobre as medidas de combate ao mosquito, que também é transmissor da chikungunya e zika - Divulgação

Os agentes de saúde vão distribuir panfletos e conversar com a população sobre as medidas de combate ao mosquito, que também é transmissor da chikungunya e zikaDivulgação

Publicado 15/02/2024 11:51 | Atualizado 15/02/2024 11:51

Araruama - A campanha de combate à dengue continua no município de Araruama, levando informação e mobilizando os moradores a participarem de ações de prevenção à doença causada pelo mosquito Aedes aegypti. Nesta sexta-feira (16), das 9h às 12h, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar um encontro na Praça da Bíblia, no Centro.

Os agentes de saúde vão distribuir panfletos e conversar com a população sobre as medidas de combate ao mosquito, que também é transmissor da chikungunya e zika. O objetivo da ação é conscientizar os munícipes sobre a importância da luta conjunta para minimizar as ocorrências da doença.

Medidas simples como retirar a água parada de pneus, calhas, pratinhos usados para suporte de plantas e outros objetos que possam servir de criadouro para as larvas do Aedes aegypti são imprescindíveis para evitar a proliferação do mosquito. Além disso, também é importante manter os quintais sempre limpos e livres de entulho, vedar bem as caixas d'água e limpar as calhas.