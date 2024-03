A Vigilância Epidemiológica pede aos moradores que colaborem mantendo janelas e portas abertas durante a passagem do fumacê. É importante proteger alimentos e utensílios de cozinha, além de trocar a água dos animais de estimação após a passagem do carro - Divulgação

Publicado 02/03/2024 06:13

Araruama - A partir deste sábado (2), a luta contra a dengue ganha mais um aliado em Araruama. A Prefeitura, por meio da Vigilância Epidemiológica, montou um cronograma para a atuação do carro fumacê, que vai passar pelos bairros com maior incidência da doença no município.

O horário da ação será sempre das 5h às 9h, no turno da manhã, e das 17h30 às 20h, no turno da tarde/noite. Os cronogramas serão divulgados semanalmente nas páginas das redes sociais da Prefeitura de Araruama e no site.

A Vigilância Epidemiológica pede aos moradores que colaborem mantendo janelas e portas abertas durante a passagem do fumacê. É importante proteger alimentos e utensílios de cozinha, além de trocar a água dos animais de estimação após a passagem do carro.

Confira o cronograma inicial (de 2 a 10 de fevereiro):

2 DE FEVEREIRO

Fazendinha (manhã e tarde)

3 DE FEVEREIRO

Areal (manhã e tarde)

4 DE FEVEREIRO

Rio do Limão (manhã)

Mutirão (tarde)

5 DE FEVEREIRO

Japão (manhã)

Boa Perna (tarde)

6 DE FEVEREIRO

Mataruna (manhã)

Clube dos Engenheiros (tarde)

7 DE FEVEREIRO

XV de Novembro (manhã)

Outeiro (tarde)

8 DE FEVEREIRO

Itatiquara (manhã)

Jardim São Paulo (tarde)

9 DE FEVEREIRO

Bananeiras (manhã)

Iguabinha (tarde)

10 DE FEVEREIRO

Pontinha (manhã)

Parque Hotel (tarde)