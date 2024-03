A unidade tem capacidade para comportar uma equipe de Saúde da Família (composta por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e agente comunitário de saúde) e recebeu o nome da servidora Elair Abreu de Souza Martins Brito - Arlindo Junior

A unidade tem capacidade para comportar uma equipe de Saúde da Família (composta por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e agente comunitário de saúde) e recebeu o nome da servidora Elair Abreu de Souza Martins BritoArlindo Junior

Publicado 05/03/2024 07:05 | Atualizado 05/03/2024 07:56

Araruama - Aconteceu, na tarde desta segunda-feira (4), a inauguração da Clínica Municipal do bairro Vila Canaã, ampliando a acessibilidade dos munícipes da localidade e adjacências aos serviços de saúde. A unidade é a décima quarta clínica de saúde inaugurada pela gestão da prefeita Lívia de Chiquinho.



A cerimônia de entrega da obra contou com a presença de diversas autoridades, como a Secretária de Governo, Daniela de Lívia; o Secretário de Saúde, Sebastião Daher; e os vereadores Thiago Moura, Armando Polati, Thiago Pinheiro, Diego de Ciraldo, Magno Dheco, Carlinhos de Deus, Luiz do Táxi e Amigo Walmir.



“Nós estamos inaugurando hoje essa clínica, que faz parte da nossa Rede de Atenção Básica. Nós temos 26 equipes de Saúde da Família, cada equipe formada por um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. É um governo que não faz só obras bonitas, mas investe em pessoas. As nossas equipes são responsáveis por realizar mais de 15 mil atendimentos ambulatoriais por mês”, explicou o secretário de Saúde, Sebastião Daher.



Com uma área construída de 104,98m2, com base nas diretrizes do Ministério da Saúde, o novo espaço conta com dois consultórios, Espaço da Mulher, sala de vacinas, sala de pequenos procedimentos e curativos, além de espaço para dispensação de medicamentos, recepção e banheiro com acessibilidade.



A secretária de Governo, Daniela de Lívia, lembrou outras importantes conquistas da localidade de Vila Canaã, realizadas pela gestão da prefeita Lívia de Chiquinho, como a Escola Municipal 100% Ecológica e obras de drenagem e asfaltamento. “Muito feliz em estar participando desse governo que está transformando a história de Araruama. Estão sendo feitas obras em todas as pastas. Nossa cidade vai continuar sendo um exemplo para o estado e um modelo para o Brasil”, ressaltou.



A unidade tem capacidade para comportar uma equipe de Saúde da Família — composta por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e agente comunitário de saúde — e recebeu o nome da servidora Elair Abreu de Souza Martins Brito.



Elair era natural da cidade de Niterói, mas residia em Araruama desde 2016. Servidora, cuidadora e técnica de enfermagem, exercia suas atividades com maestria na sessão de Nutrição da Secretaria de Saúde.



A competência e dedicação ao trabalho foram características notáveis em sua carreira, fazendo com que Elair recebesse uma Moção de Aplausos pela Câmara de Vereadores no ano de 2022, em reconhecimento aos valiosos serviços prestados ao município. Faleceu em dezembro de 2023, vítima de um acidente de trânsito, deixando um legado de determinação, empatia, bondade e a busca por sempre fazer o melhor pelo próximo.



“Mais uma conquista para a nossa população, mostrando o desenvolvimento da nossa saúde pública. Desde que assumi o governo, a gente vem investindo cada vez mais na saúde, e entregar a Clínica de Saúde da Vila Canaã é um compromisso do meu plano de governo. Nós estamos hoje realizando esse grande sonho da nossa população. Essa unidade foi construída com muito carinho e muito amor, um equipamento onde estamos levando a saúde até vocês”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

A Clínica de Saúde Municipal Elair Abreu de Souza Martins Brito fica localizada na Rua Alice L de Souza, S/N.