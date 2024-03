O projeto inovador servirá como laboratório para as aulas práticas dos 180 alunos da Escola Municipal Bilíngue com orientação em Hotelaria e Gastronomia - Divulgação

O projeto inovador servirá como laboratório para as aulas práticas dos 180 alunos da Escola Municipal Bilíngue com orientação em Hotelaria e GastronomiaDivulgação

Araruama - Aconteceu, neste sábado (9), a cerimônia de entrega do Hotel Escola Bilíngue Juvenil Municipal em Araruama. Inaugurada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a unidade é a primeira desse modelo no país.

O projeto inovador servirá como laboratório para as aulas práticas dos 180 alunos do 6º ao 9º ano da Escola Municipal Bilíngue com orientação em Hotelaria e Gastronomia. Ao concluírem os estudos, os estudantes terão adquirido expertise nas áreas de hotelaria e gastronomia, além de proficiência na língua inglesa — aptidões que servirão como um diferencial ao ingressarem no mercado de trabalho.

A obra de reforma total do prédio, inaugurado em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas, resgata a história e a importância de uma das construções mais emblemáticas do município. O Parque Hotel de Araruama funcionou como hotel e cassino até 1946 — ano em que os cassinos foram proibidos no país — e continuou a servir de hospedaria até a década de 1990, atendendo políticos, turistas e diversas personalidades.

“Hoje estamos entregando uma obra revolucionária, parte de um projeto de transformação que está acontecendo em Araruama. Esse é o primeiro Hotel Escola Bilíngue Juvenil Municipal do Brasil. Nós moramos em uma cidade voltada para o turismo e muitas vezes temos escassez de profissionais que falem inglês e com essa expertise que nossos alunos vão ter. Eles vão sair daqui capacitados para ingressar no mercado de trabalho com competência. Isso me deixa muito orgulhosa, fazer parte desse governo que está transformando não só vidas, mas transformando a cidade”, destacou a Secretária de Governo, Daniela de Lívia.

A estrutura de 1273,66m2 conta com três andares e vista panorâmica para a Laguna de Araruama. Ao todo, são 18 quartos totalmente equipados — no segundo e terceiro andares do prédio — onde os alunos terão aulas de gerenciamento e administração de rede hoteleira.

Os quartos dispõem de utensílios e móveis da própria instalação, que passaram por processo de restauração feito pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras. As janelas e portas que compõem a fachada e o interior do prédio também foram restauradas.

O primeiro andar abriga a recepção, espaço com mesas e cadeiras, memorial em homenagem à Getúlio Vargas e uma cozinha de alto padrão e totalmente equipada, que inclui: 8 ilhas para as aulas de gastronomia, cada uma delas contendo cooktop 3 bocas, pias, exaustores, fornos industriais, microondas e utensílios. A cozinha também dispõe de geladeiras expositoras e lousa digital, garantindo que as aulas teóricas sejam mais interativas.

“Nossa Araruama está evoluindo a cada dia. E o nosso objetivo é fazer da nossa cidade cada vez mais uma referência nacional. Nosso objetivo é trazer dignidade ao nosso povo, gerar emprego, gerar oportunidade para a população e para o futuro dos nossos jovens”, ressaltou a prefeita Lívia de Chiquinho.