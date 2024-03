A programação tem como foco enaltecer a força e a sensibilidade feminina, celebrando o significado de ser mulher - Divulgação

A programação tem como foco enaltecer a força e a sensibilidade feminina, celebrando o significado de ser mulherDivulgação

Publicado 08/03/2024 05:20 | Atualizado 08/03/2024 05:22

Araruama - Nesta sexta-feira (8), é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Para celebrar a data, a Prefeitura de Araruama organizou uma programação especial, com foco em enaltecer a força e a sensibilidade feminina. O evento vai acontecer na Praça da Bíblia, no Centro, das 9h às 12h.

Oficinas com trancista, manicure, depilação e atendimentos com a equipe do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) são algumas das atividades previstas para a data, que promete ser uma manhã especial de acolhimento e sororidade, celebrando o significado de ser mulher.

O evento é gratuito e aberto a todas.