Ao todo, foram apreendidas 50 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, 27 trouxinhas de maconha e um simulacro de pistola - Divulgação

Publicado 07/03/2024 05:36

Araruama - Policiais militares apreenderam, na tarde desta terça-feira (5), drogas e um simulacro de arma no após confronto com criminosos em Araruama. O caso ocorreu na Estrada de Arapuca, no distrito de São Vicente.

Segundo a ocorrência, a equipe estava em ação de patrulhamento pela rua em questão quando avistou quatro indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberam a aproximação da viatura, os criminosos atiraram contra os policiais e fugiram.

Após o breve confronto, os policiais efetuaram buscas pela localidade e localizaram 50 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, 27 trouxinhas de maconha e um simulacro de pistola.

Todo o material apreendido foi conduzido à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.

*Com informações de RC24H