Durante a abordagem, foram encontrados R$ 20 em espécie e uma sacola contendo 35 pinos de cocaína e um celular. Outros dois aparelhos celulares foram encontrados em um matagal nas proximidades do local - Divulgação

Durante a abordagem, foram encontrados R$ 20 em espécie e uma sacola contendo 35 pinos de cocaína e um celular. Outros dois aparelhos celulares foram encontrados em um matagal nas proximidades do local Divulgação

Publicado 06/03/2024 07:07

Araruama - Três homens foram detidos, na tarde desta segunda-feira (4), após tentarem assaltar um carteiro no bairro Boa Perna, em Araruama. A ocorrência foi registrada na Avenida Gladstone de Oliveira.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por um funcionário dos Correios, relatando ter sido abordado por três indivíduos em um veículo. A vítima informou que um dos elementos teria mandado que ele voltasse para o carro, mas o carteiro conseguiu escapar e deixou o local a pé.

Ao retornar para o automóvel, foi orientado pelo supervisor a manter as entregas da rota. No entanto, ao dar prosseguimento ao trabalho, o carteiro avistou novamente o automóvel dos criminosos. Para evitar ser visto pelos bandidos, manobrou em sentido contrário e encontrou a guarnição da PM.

A vítima indicou o veículo para a equipe, que ordenou a parada. Os criminosos entraram em fuga, desrespeitando a ordem policial, e foram perseguidos pela guarnição. Na sequência, tentaram deixar o automóvel e fugir a pé, mas foram capturados pelos agentes.

Durante a abordagem, foram encontrados R$ 20 em espécie — durante revista pessoal — e uma sacola contendo 35 pinos de cocaína e um aparelho celular, escondidos no interior do carro, no forro da porta do motorista. Outros dois aparelhos celulares foram encontrados em um matagal nas proximidades do local.

Os três indivíduos foram encaminhados à 118ª DP (Araruama), onde dois deles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e tentativa de roubo. O terceiro elemento, menor de idade, foi apreendido em fato análogo.

*Com informações de RC24H