Publicado 07/03/2024 05:42

Araruama - Foi inaugurada, nesta quarta-feira (6), mais uma unidade do projeto Casa Creche em Araruama. Dessa vez, o local contemplado foi o bairro Fazendinha, que agora soma 8 unidades do projeto. Ao todo, o município dispõe de 50 Casas Creche em pleno funcionamento.

Iniciativa inovadora, que alia educação e geração de trabalho e renda, cada Casa Creche tem a capacidade de atender a até 15 crianças, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11 meses, ampliando o número de vagas para os alunos do ensino infantil de Araruama.

750 crianças estão sendo contempladas pelo projeto. Além do acesso à Educação Infantil de qualidade, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, disponibiliza uniformes completos de verão e inverno e kit escolar. Os alunos recebem alimentação balanceada — elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição —, recreação apropriada para a idade e são supervisionados por professores e auxiliares.

“Estamos aqui na Fazendinha entregando a oitava Casa Creche da Fazendinha. Um espaço educacional todo preparado, onde as crianças terão, além da educação, conforto, alimentação feita por nutricionistas, espaço para recreação e higiene. Quando a gente faz uma Casa Creche dentro de um bairro, a gente aproxima a população da educação: proximidade é carinho e amor pela educação”, destacou a secretária de Governo, Daniela de Lívia.

A Casa Creche transforma parte da casa de uma professora desempregada em um núcleo de educação infantil nos bairros, contribuindo para a geração de trabalho e renda. A iniciativa também beneficia os pais e responsáveis, oportunizando que ingressem no mercado de trabalho sabendo que os filhos estão sendo assistidos, com acompanhamento educacional, nutricional e recreativo.

“Eu sei que muita gente não consegue trabalho porque não tem ninguém para ficar com a criança. Com esse espaço, nós devolvemos a dignidade e a autoestima para as mães e elas podem voltar ao mercado de trabalho sabendo que os filhos terão segurança e serão bem-cuidados”, finalizou a secretária de Governo.

“A gente não quer ver nenhuma criança fora da creche, esse é o nosso papel, esse é o papel do nosso governo. A cidade vem se desenvolvendo muito, graças às obras de infraestrutura que a gente está implementando, então o nosso objetivo é ampliar ainda mais esse trabalho. Temos 50 Casas Creche no município de Araruama e já estamos nos preparando para inaugurar a nona unidade na Fazendinha”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

A nova unidade fica localizada na Rua Vital Brasil, 291 - Fazendinha. O horário de funcionamento de todas as unidade é das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira.