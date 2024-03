Todas as aulas práticas da Escola Municipal Bilíngue com orientação em Gastronomia e Hotelaria serão ministradas neste prédio histórico, que tem 3 andares, com uma vista panorâmica para a Laguna de Araruama - Tamirys Mello

Publicado 07/03/2024 13:07 | Atualizado 07/03/2024 13:09

Araruama - A estrutura arquitetônica do local já retrata a magnitude do projeto audacioso da prefeita Lívia de Chiquinho em transformar um famoso prédio, em estilo nômade, inaugurado em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, no primeiro Hotel Escola Juvenil do Brasil.

A rica história cultural e turística do Parque Hotel de Araruama, que chegou a funcionar como cassino até 1946, é muito emblemática. Até a década de 90, serviu de hospedaria para turistas, políticos e muitas personalidades. Logo depois, foi usado para ser um campus da Faetec na Região dos Lagos, antes de ser abandonado pelo governo estadual.

A reforma total do prédio pelo poder público municipal vai garantir não só o resgate da valiosa importância do Parque Hotel, como também a consolidação de um dos projetos mais inovadores do Brasil: o funcionamento do primeiro Hotel Escola Juvenil.

O Hotel Escola Juvenil conta com 18 quartos, nos andares segundo e terceiro, totalmente equipados com utensílios e móveis da própria instalação, restaurados pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras, assim como as janelas e as portas que compõem a fachada e o interior do prédio.

No primeiro andar do Hotel Escola Juvenil estão a recepção, espaço com mesas e cadeiras, memorial em homenagem à Getúlio Vargas e uma cozinha de altíssimo nível, com 8 ilhas para as aulas de gastronomia; cada uma delas tem fogões cooktop 3 bocas, pias, exaustores, fornos a gás, fornos microondas, geladeiras expositoras e uma lousa digital.

A prefeita Lívia de Chiquinho acredita que essa escola vai ser o pontapé inicial para uma trajetória promissora. “Esses alunos vão sair dessa unidade falando fluentemente outra língua e estarão preparados para seguir a carreira na área de gastronomia e hotelaria. Com certeza, é uma escola revolucionária e transformadora”, destacou a chefe do executivo araruamense.

O renomado chef do restaurante Zazá Bistrô Tropical, um dos mais badalados do Rio, já confirmou presença na cerimônia de inauguração, que será realizada neste sábado (9), às 10 horas. Com quase 15 anos de experiência no setor, Arthur Cardoso iniciou sua jornada como pizzaiolo e se tornou líder de padaria em um mercado de Araruama.

Formado pela Universidade Estácio de Sá e pelo Instituto Gastronômico das Américas, Cardoso hoje comanda a gastronomia do empreendimento localizado no bairro de Ipanema e tem clientes ilustres e internacionais, como o ator Hugh Jackman, o diretor Pedro Almodóvar e a cantora Alanis Morrissette.