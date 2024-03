É importante ressaltar que, além da dengue, o mosquito também é transmissor da chikungunya e zika. A conscientização e colaboração entre os munícipes e o poder público é imprescindível para minimizar as ocorrências das doenças - Divulgação

É importante ressaltar que, além da dengue, o mosquito também é transmissor da chikungunya e zika. A conscientização e colaboração entre os munícipes e o poder público é imprescindível para minimizar as ocorrências das doençasDivulgação

Publicado 18/03/2024 05:37 | Atualizado 18/03/2024 05:41

Araruama - Nesta sexta-feira (15), a Prefeitura de Araruama, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Obras, realizou mais um Dia D da campanha de combate à dengue no município. A ação ocorreu no bairro Parati, entre 9h e 16h.

Na ocasião, a equipe da Secretaria de Obras realizou a limpeza e retirada de entulho e lixo dos quintais dos moradores, que podem se transformar em criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

Os agentes de saúde visitaram as casas para orientar os munícipes sobre as medidas de combate à proliferação do mosquito, evitando o acúmulo de água parada em objetos como pneus, calhas, pratos utilizados para suporte de plantas, entre outros. Também foi lembrada a importância de vedar corretamente as caixas d’água.

Nos locais onde já existiam focos e larvas do mosquito, foi feita a pulverização com inseticidas.

É importante ressaltar que, além da dengue, o mosquito também é transmissor da chikungunya e zika. A conscientização e colaboração entre os munícipes e o poder público é imprescindível para minimizar as ocorrências das doenças.