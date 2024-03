De 19 a 24 de fevereiro, as localidades contempladas serão: Praia Seca, Clube dos Engenheiros, Boa Perna, Outeiro, Itatiquara, Jardim São Paulo, Iguabinha, Bananeiras, Pontinha e Parque Hotel - Divulgação

De 19 a 24 de fevereiro, as localidades contempladas serão: Praia Seca, Clube dos Engenheiros, Boa Perna, Outeiro, Itatiquara, Jardim São Paulo, Iguabinha, Bananeiras, Pontinha e Parque HotelDivulgação

Publicado 19/03/2024 07:10

Araruama - Importante aliado no combate à dengue, o carro fumacê está atuando diariamente nos bairros com maior incidência da doença no município de Araruama. O cronograma com os locais atendidos é divulgado semanalmente pela Prefeitura e foi desenvolvido por meio da Vigilância Epidemiológica.

Nesta segunda-feira (18), o carro fumacê passou pelos bairros Rio do Limão e Mutirão e vai continuar atuando ao longo de toda a semana. O horário da ação é sempre das 5h às 9h, no turno da manhã, e das 17h30 às 20h, no turno da tarde/noite.

Confira o cronograma de 19 a 24 de fevereiro:

19 DE FEVEREIRO

Praia Seca (manhã e tarde)

20 DE FEVEREIRO

Praia Seca

Clube dos Engenheiros

21 DE FEVEREIRO

Boa Perna

Outeiro

22 DE FEVEREIRO

Itatiquara

Jardim São Paulo

23 DE FEVEREIRO

Iguabinha

Bananeiras

24 DE FEVEREIRO

Pontinha

Parque Hotel

A Vigilância Epidemiológica pede a colaboração dos moradores para manterem janelas e portas abertas durante a passagem do fumacê. É importante proteger alimentos e utensílios de cozinha, além de trocar a água dos animais de estimação após a passagem do carro.