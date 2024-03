Dentre as espécies disponíveis, estão: aroeira salsa, amora, caju, goiaba, pitanga e araçá da praia. Os interessados em participar da campanha devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência - Divulgação

Araruama - Nesta sexta-feira (22), Dia Mundial da Água, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai promover mais uma ação do projeto Araruama Verde. A distribuição gratuita de mudas vai acontecer na nova sede da secretaria — localizada em frente ao Botânico das Asas, no Parque Hotel —, das 9h às 16h.

O projeto é uma iniciativa de conscientização ambiental, com foco em impactar positivamente o Meio Ambiente através do reflorestamento no município. Desde sua criação, em 2017, mais de 23.700 mudas de árvores frutíferas e espécies nativas foram doadas.

Somente no ano de 2022, foram distribuídas mais de 5.900 mudas e em 2023, mais de 8 mil. As ações do Araruama Verde ocorrem durante todo o ano, criando um ciclo de conscientização ambiental.

Dentre as espécies disponíveis, estão: aroeira salsa, amora, caju, goiaba, pitanga e araçá da praia. Os interessados em participar da campanha devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência no município de Araruama.