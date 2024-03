Além de ações educativas de combate à tuberculose, outras atividades estão previstas para o evento, como orientações sobre combate à ISTs, aferição de pressão e medição de glicemia capilar - Divulgação

Publicado 19/03/2024 07:12 | Atualizado 19/03/2024 07:20

Araruama - No dia 26 de março, a Prefeitura de Araruama, por meio do Núcleo de Saúde Coletiva, vai promover o Dia de Combate à Tuberculose em Araruama. A ação vai acontecer na Praça da Bíblia, no Centro, das 10h às 12h.

Além de ações educativas de combate à tuberculose — com o objetivo de prevenir e esclarecer dúvidas sobre a doença —, outras atividades estão previstas para o evento, como orientações sobre combate à ISTs, aferição de pressão e medição de glicemia capilar.