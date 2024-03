A Creche Municipal Ademair Jandre Moura funcionará em regime de tempo integral e vai atender 45 alunos entre 2 anos e 3 anos e 11 meses - Divulgação

Publicado 21/03/2024 09:27

Araruama - Aconteceu, nesta quarta-feira (20), a inauguração da Creche Municipal do bairro Santana, no terceiro distrito de São Vicente. A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, realizou a cerimônia de entrega da unidade, que vai atender 45 alunos.

A Creche Municipal Ademair Jandre Moura funcionará em regime de tempo integral e vai atender crianças entre 2 anos e 3 anos e 11 meses. O espaço totalmente equipado, possui ar-condicionado, lousa digital e toda a estrutura necessária para oferecer um ensino de qualidade, com segurança, supervisão e acompanhamento nutricional e recreativo.

A secretária de Governo, Daniela de Lívia, comemorou a entrega da creche, lembrando outros avanços conquistados pelo distrito de São Vicente, como o Hospital Municipal de Olhos e Clínicas da Saúde: “Hoje estamos entregando uma creche aqui, que vai dar oportunidade não só para essas crianças que receberão educação, mas para toda a família, que deixa os filhos aqui nesse ambiente escolar e pode voltar ao mercado de trabalho”, destacou.

“Desde que fui eleita prefeita, eu sabia que tinha esse comprometimento com a nossa população, não só com São Vicente mas com todos os distritos do nosso município. Todos os distritos receberam obras na nossa gestão, esse é o compromisso do nosso governo. Tenho muito orgulho de ter sido a prefeita que mais fez obras públicas municipais na história política de Araruama”, ressaltou a prefeita Lívia de Chiquinho.