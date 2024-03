A encenação é um marco para os cristãos católicos e mostra os últimos momentos de Jesus na Terra - Divulgação

Publicado 27/03/2024 08:57

Araruama - Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura de Araruama e a Paróquia de São Sebastião irão realizar a tradicional encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

O evento aberto ao público irá ter início às 18h, com a Via Sacra, partindo da Igreja Matriz de São Sebastião em direção à Praça Menino João Hélio, no Centro. Na Praça, será apresentado o ato “Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo”, do grupo Artista de Deus, a partir das 19h30.

A encenação é um marco para os cristãos católicos e mostra os últimos momentos de Jesus na Terra. Os atores interpretam todo o percurso que o filho de Deus percorreu até chegar à crucificação, seguido do momento sublime da “Ressurreição do Salvador”.

O evento é gratuito e Prefeitura e Paróquia convidam os moradores a assistirem, vivenciando os momentos que fortalecem e renovam a fé católica.