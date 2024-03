A secretária de Governo, Daniela de Livia, acompanhou o superintendente da Defesa Civil, Carlos Chimer, no monitoramento ao fluxo das águas nos rios e lagoas do município - Divulgação

Publicado 25/03/2024 23:22 | Atualizado 25/03/2024 23:27

Araruama - O alerta de chuvas extremas previstas para os últimos dias em toda a região desencadeou a mobilização dos gestores públicos e suas equipes, que trabalharam no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento a possíveis desastres causados pelo evento climático. Em Araruama, a prefeita Lívia de Chiquinho se reuniu, na última sexta-feira (22), com secretários de diversas pastas para definir o planejamento de acolhimento e suporte à população atingida.

A reunião contou com a presença dos secretários de Educação, Obras e Serviços Públicos, Política Social, Segurança, Governo, além da Superintendência de Defesa Civil e toda a equipe técnica. Foram estabelecidas medidas preventivas em casos de ocorrência de desastres.

A equipe da SEPOL (Secretaria de Política Social) foi alocada em 3 pontos de apoio, com foco em acolher a população afetada pelas fortes chuvas, com assistentes sociais e psicólogos. O primeiro polo foi implementado em São Vicente, terceiro distrito, na Escola M. Pedro Paulo de Bragança Pimentel. Já os outros dois polos foram instalados na Praça Escola Ecológica Dr. José Fernando Carvalho, na Fazendinha, e na Escola M. André Gomes dos Santos, em Bananeiras.

Equipes de socorro da Defesa Civil foram mobilizadas em todos os distritos para atender aos chamados dos munícipes, em especial no distrito de São Vicente, onde a previsão de chuva acumulada seria de 254mm.

A prefeita Livia de Chiquinho se destacou na articulação de uma força tarefa para minimizar os possíveis danos e reforçou o compromisso de sua gestão em enfrentar os impactos das fortes chuvas.

A secretária de Governo, Daniela de Livia, acompanhou o superintendente da Defesa Civil, Carlos Chimer, no monitoramento ao fluxo das águas nos rios e lagoas do município. Na ação, foi constatado que os locais estavam com volume alto de água, porém fluindo sem interrupções, o que contribui para a redução dos riscos de alagamento.

“A atuação firme e constante da secretária de Governo, Daniela de Livia, faz a diferença na nossa gestão. Ela consegue trazer todas as demandas que precisam ser resolvidas, além de ter um diálogo aberto e direto com a população”, destacou a chefe do executivo araruamense.