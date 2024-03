Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199, (22) 2665-1001 ou (22) 3199-9150 - Divulgação

Araruama - De acordo com o Sistema de Monitoramento Meteorológico, chuvas extremas estão previstas na região, com ápice neste sábado (23), à meia-noite. A previsão indica que o volume de chuva será intenso, em especial no distrito de São Vicente, onde a estimativa de chuva acumulada é de 254mm.

A Prefeitura orienta a população a se proteger durante a ocorrência e entrar em contato com a Defesa Civil em caso de emergência. Equipes de socorro estão sendo mobilizadas em todos os distritos.

A previsão é de chuva extrema ao longo do dia, com máximo acumulado de 340mm e rajadas de vento de até 67km/h. No Centro, a previsão de chuva acumulada é de 140mm; em Iguabinha e Praia Seca, 121mm; e na Lagoa de Juturnaíba, 340mm.

Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199, (22) 2665-1001 ou (22) 3199-9150.