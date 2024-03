Essa etapa vai reunir atletas de 11 municípios fluminenses, divididos nas modalidades masculina e feminina e nas categorias: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, cadete, júnior, sênior, master e PCD - Divulgação

Publicado 22/03/2024 07:03

Araruama - Neste domingo (24), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, vai realizar a segunda etapa do Campeonato Estadual de Karatê 2024. As provas serão realizadas no Ginásio Darcy Ribeiro, a partir das 8h.

Essa etapa vai reunir atletas de 11 municípios fluminenses, divididos nas modalidades masculina e feminina e nas categorias: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, cadete, júnior, sênior, master e PCD. A competição tem entrada gratuita e é aberta a todos.

O Ginásio Darcy Ribeiro fica localizado na Av. Prefeito Afrânio Valladares, S/N, Praia do Hospício.