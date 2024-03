A divisão de datas de vacinação para cada grupo prioritário foi determinada pelo Ministério da Saúde, contribuindo para a organização e unificação do esquema de vacinação nas unidades de saúde dos municípios - Divulgação

Publicado 24/03/2024 08:35 | Atualizado 24/03/2024 08:35

Araruama - Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai dar início à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A ação de prevenção contra a gripe vai até o dia 31 de maio.

A divisão de datas de vacinação para cada grupo prioritário foi determinada pelo Ministério da Saúde, contribuindo para a organização e unificação do esquema de vacinação nas unidades de saúde dos municípios.

Confira a divisão dos grupos:

PRIMEIRO GRUPO - Idosos acima de 60 anos

Início no dia 25 de março

SEGUNDO GRUPO - Crianças entre 6 meses até menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Início no dia 1 de abril

TERCEIRO GRUPO - Gestantes, Puérperas e Trabalhadores da Saúde

Início no dia 8 de abril

QUARTO GRUPO - Restante do grupo prioritário*

Início no dia 13 de abril

*Os demais participantes do grupo prioritário são: professores do ensino básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas, independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

A vacina vai estar disponível nos postos de saúde a partir do dia 25 de março ou conforme liberação das doses por meio do Estado.

Confira os dias, locais e horários de vacinação em Araruama:

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (das 8h às 17h)

Policlínica Mataruna

Policlínica Praia Seca

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (das 8h às 14h)

PSF Ponte dos Leites

Policlínica Bananeiras

PSF São Vicente

Policlínica Fazendinha

Clínica de Saúde Sobradinho

Policlínica Morro Grande

Clínica de Saúde Paracatu

Clínica de Saúde Itatiquara

Policlínica Iguabinha

Clínica de Saúde Sobara

Policlínica Boa Perna

Policlínica XV de Novembro

Clínica de Saúde Vila Canaã

Policlínica Areal

SEGUNDA-FEIRA (das 8h às 14h)

Policlínica da Posse

Clínica de Saúde Norival

QUARTA-FEIRA (das 8h às 14h)

Clínica de Saúde Norival

Clínica de Saúde Aurora

Clínica de Saúde Boa Vista

SÁBADO (das 8h às 12h)

Hospital de São Vicente

CIMI (crianças, adolescentes e gestantes)

SEGUNDA, QUARTA E QUINTA-FEIRA - das 13h às 16h

TERÇA-FEIRA - das 8h às 16h

SEXTA - das 8h às 12h