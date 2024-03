Com eles, foram encontradas duas mochilas, contendo: 196 cápsulas de cocaína, 97 tabletes de maconha, 74 pedras de crack, R$ 44 em espécie e um aparelho celular - Divulgação

Com eles, foram encontradas duas mochilas, contendo: 196 cápsulas de cocaína, 97 tabletes de maconha, 74 pedras de crack, R$ 44 em espécie e um aparelho celularDivulgação

Publicado 27/03/2024 09:17

Araruama - Na tarde desta segunda-feira (25), dois homens foram presos por tráfico de drogas em Araruama. A prisão foi realizada por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) da Polícia Militar, no Condomínio II, na Rua Indaiá, no distrito de Iguabinha.

A ocorrência relata que os policiais estavam realizando patrulhamento pela localidade quando avistaram os dois indivíduos em atitude suspeita, que tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Os agentes efetuaram um cerco tático e, após uma longa busca, conseguiram localizar os elementos em um terreno baldio. Com eles, foram encontradas duas mochilas, contendo: 196 cápsulas de cocaína, 97 tabletes de maconha, 74 pedras de crack, R$ 44 em espécie e um aparelho celular.

Os acusados — identificados como B.L.P.G., de 18 anos, e M.A.d.S.d.S., de 23 anos, confessaram fazer parte do tráfico local e informaram que são membros da facção criminosa que atua na região.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à 118ª DP (Araruama), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permanecem presos.

*Com informações de RC24H