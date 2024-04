Tarefas simples ajudam a eliminar os criadouros do mosquito, como a limpeza dos quintais e a retirada da água parada de objetos que possam servir para a reprodução das larvas - Divulgação

Publicado 11/04/2024 07:47

Araruama - Dando continuidade à campanha de combate ao Aedes aegypti no município, nesta quarta-feira (10), os agentes da Vigilância Epidemiológica realizaram visitações em diversos bairros para levar orientações aos moradores. As localidades contempladas foram Macuca, Fazendinha e Iguabinha.

Na ação, os agentes informaram a população sobre as medidas de combate à proliferação do mosquito transmissor da doença, alertando sobre a importância da execução de tarefas simples que ajudam a eliminar possíveis criadouros, como a limpeza dos quintais e a retirada da água parada de objetos que possam servir para a reprodução das larvas do mosquito.

A conscientização e colaboração entre a população e o poder público é imprescindível para minimizar as ocorrências da doença.