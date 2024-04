A ação contou com limpeza de quintais e retirada de pneus, recipientes abertos e outros objetos que possam servir como criadouros. Também foram feitas visitações às casas dos munícipes, informando sobre as medidas preventivas - Divulgação

Publicado 29/04/2024 06:05

Araruama - Nesta sexta-feira (26), os agentes da Vigilância Epidemiológica visitaram o bairro Bananeiras para levar orientações sobre o combate à dengue aos moradores. A luta contra o Aedes aegypti continua no município, com diversas ações de conscientização e enfrentamento.

Com o apoio dos profissionais da Secretaria de Obras, os agentes promoveram um Dia D de combate à proliferação do mosquito. A ação contou com limpeza de quintais e retirada de pneus, recipientes abertos e outros objetos que possam servir como criadouros.

Também foram feitas visitações às casas dos munícipes, informando sobre as medidas preventivas.