Todo o processo de legalização fundiária é gratuito, sendo custeado pela Prefeitura. Os moradores cadastrados receberão o Registro Geral de Imóveis (RGI) do imóvel após a conclusão do processo - Divulgação

Todo o processo de legalização fundiária é gratuito, sendo custeado pela Prefeitura. Os moradores cadastrados receberão o Registro Geral de Imóveis (RGI) do imóvel após a conclusão do processoDivulgação

Publicado 13/05/2024 05:58

Araruama - Neste sábado (11), a Prefeitura de Araruama iniciou o processo de regularização fundiária no município. A ação do Regulariza Araruama começou na Portelinha, no bairro Jardim São Paulo. Na sequência, será realizada na localidade de Lagoinha, no distrito de Iguabinha.

Esta etapa do processo inclui o cadastro realizado de casa em casa, com o objetivo de levantar dados pessoais dos moradores e dados referentes aos imóveis.

Todo o processo de legalização fundiária é gratuito, sendo custeado pela Prefeitura. Os moradores cadastrados receberão o Registro Geral de Imóveis (RGI) do imóvel após a conclusão do processo.