No terceiro distrito, a obra do novo Hospital Municipal Universitário de São Vicente está em fase de conclusão. A unidade vai contar com atendimento 24h e leitos para internação clínica de adultos e pediátricaDivulgação

Publicado 16/05/2024 08:15 | Atualizado 16/05/2024 10:05

Araruama - A Prefeitura de Araruama tem priorizado cada vez mais os investimentos na área da saúde, implementando melhorias e projetos com foco em ampliar a acessibilidade da população aos serviços médicos.

Iniciativas como a Casa Saúde, Fisio Casa e “Meu Médico, Meu Bairro” aliam os cuidados com a saúde básico e geração de trabalho e renda. Os projetos fazem parte do programa Saúde Acolhedora, dando continuidade ao atendimento humanizado aos usuários da saúde pública municipal.

Nesta semana, três novos avanços foram divulgados. No Hospital Geral Municipal Jaqueline Prates está sendo concluída a instalação dos leitos de UTI, aumentando o número de vagas para os pacientes e suprindo a necessidade clínica e cirúrgica dos munícipes.

Ao todo, a unidade de saúde contará com 8 leitos equipados com monitores multiparâmetros, ventilação mecânica e punção guiada por ultrassonografia. Além da área destinada à maternidade, o hospital realiza diversos procedimentos, dentre eles: cirurgia vascular, endoscopia, colonoscopia, cirurgia geral e hemodiálise à beira leito. Também são oferecidos atendimentos de proctologia e urologia.

A UPA também recebeu melhorias através da Secretaria de Saúde, com a ampliação do número de médicos plantonistas de 6 para 10. A medida tem como objetivo diminuir o tempo de espera, garantindo que os usuários recebam atendimento de forma mais rápida e eficaz.

Por fim, no terceiro distrito, a obra do novo Hospital Municipal Universitário de São Vicente está em fase de conclusão. A unidade vai contar com atendimento 24h e leitos para internação clínica de adultos e pediátrica.

Outros destaques na área são o Centro de Imagem Municipal e o Hospital Municipal dos Olhos — equipamentos que servem de referência para diversos outros municípios —, a Clínica Vascular e a Central de Medicamentos.