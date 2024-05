O encontro foi destinado aos profissionais de nível superior que integram a Atenção Primária à Saúde e atuam nas comunidades quilombolas da Baixada Litorânea e profissionais do Programa Mais Médicos para o Brasil - Divulgação

O encontro foi destinado aos profissionais de nível superior que integram a Atenção Primária à Saúde e atuam nas comunidades quilombolas da Baixada Litorânea e profissionais do Programa Mais Médicos para o BrasilDivulgação

Publicado 16/05/2024 09:56 | Atualizado 16/05/2024 09:56

Araruama - Nesta quarta-feira (15), Araruama sediou o evento Capacitação em Ações de Controle da Hanseníase. O encontro aconteceu no Teatro Municipal e foi destinado aos profissionais de nível superior que integram a Atenção Primária à Saúde e atuam nas comunidades quilombolas da Baixada Litorânea e profissionais do Programa Mais Médicos para o Brasil.

A capacitação foi conduzida por uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado de Saúde e por um especialista do Ministério da saúde. Dentre as temáticas abordadas, foram discutidas questões referentes à doença em contextos de vulnerabilidade social, estigma e discriminação como barreiras de acesso e a abordagem clínica e epidemiológica da hanseníase.

A coordenadora do Programa de Hanseníase de Araruama, Yasmin Vieira, tem atuado juntamente à equipe do programa para desenvolver diversas ações com foco no diagnóstico precoce de pessoas acometidas pela doença. A equipe também está atuando na busca ativa dos contatos e desenvolvimento de ações de capacitação destinadas aos profissionais da rede municipal.

Todo o trabalho desenvolvido no município conta com o apoio da Secretaria de Saúde e equipe da Atenção Primária à Saúde, Gerência Estadual de Hanseníase e demais parceiros, como a Faculdade Unilagos.

Uma campanha de Dia D foi realizado em duas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), com atendimento especializado com a dermatologista Dra. Elizabeth de Andrade. Além disso, as ESF também realizaram 13 atividades de Educação em Saúde e três capacitações in loco, efetuadas pela coordenadora Yasmin Vieira, para os profissionais de saúde que atuam nas ESF São Vicente, Mataruna e Sobara.

O trabalho tem como foco o diagnóstico precoce dos casos de hanseníase e sua eliminação como problema de saúde pública, quebrando a cadeia de transmissão da doença e prevenindo sequelas. Entre janeiro e abril deste ano, foram diagnosticados 8 casos de hanseníase no município de Araruama.

Foram convidados para participar do evento: representantes das comunidades quilombolas, como referências de mobilização social dos territórios; representantes da Coordenação de Ações em Saúde para Populações em Situação de Vulnerabilidade; representantes da Superintendência da Atenção Primária à Saúde; e coordenadores dos Programas de Hanseníase e da Atenção Primária dos municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e São Pedro da Aldeia.

Neste encontro, foi realizado o treinamento teórico dos médicos do Programa Mais Médicos Para o Brasil. A capacitação também inclui treinamento prático, que será realizado posteriormente em cada comunidade participante, juntamente à equipe da SES/RJ e consultor especialista do Ministério da Saúde.