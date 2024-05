Os cargos disponíveis para cadastro são: coveiro, cuidador, fonoaudiólogo, instrumentador cirúrgico, médico neurologista infantil, médico psiquiatra, nutricionista, psicomotricista, pedagogo e terapeuta ocupacional - Divulgação

Publicado 18/05/2024 05:36 | Atualizado 18/05/2024 05:57

Araruama - Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para cadastro de reserva de contratação temporária em diversas funções no município de Araruama. O edital foi publicado pela Prefeitura de Araruama e o período de inscrição vai até o dia 23 de maio.

