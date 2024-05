A programação vai acontecer em cinco localidades diferentes: Praça Menino João Hélio, Praça de São Vicente, Calçadão de Praia Seca, Praça do Mataruna e Cidade das Crianças - Divulgação

Publicado 18/05/2024 05:50

Araruama - A Prefeitura de Araruama divulgou a programação cultural gratuita que vai acontecer neste fim de semana. As atrações incluem shows musicais, peças teatrais e recreação infantil e vão ocorrer em diversas localidades do município.

A Cidade das Crianças, no Outeiro, será palco da peça teatral “Contos da Carochinha”, no sábado (18), às 17h. Já no domingo (19), os pequenos poderão participar de uma atividade de animação infantil, às 16h.

As atrações também vão acontecer em outras quatro localidades: na Praça Menino João Hélio, no Centro, na Praça de São Vicente, no Calçadão de Praia Seca e na Praça do Mataruna.

Confira a programação completa:

PRAÇA MENINO JOÃO HÉLIO

SÁBADO | DIA 18

19h - Show com Edu Gomes

DOMINGO | DIA 19

17h30 - Peça Teatral: “O Casamento da Dona Baratinha”

PRAÇA DE SÃO VICENTE

SÁBADO | DIA 18

19h - Show com Mary Silva

CALÇADÃO DE PRAIA SECA

SÁBADO | DIA 18

19h - Show com Luiza Pitta

PRAÇA DO MATARUNA

DOMINGO | DIA 19

17h30 - Animação Infantil