O objetivo do projeto é facilitar o acesso da população à atividades gratuitas nas áreas de assistência social, saúde e bem-estar - Marcelo Figueiredo

Publicado 17/06/2024 14:40

Araruama - Neste sábado (15), o distrito de Iguabinha recebeu a visita do projeto Ação Social Volante. A iniciativa conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar que percorre semanalmente os bairros do município, levando uma série de serviços aos moradores. O evento dessa semana somou quase 500 atendimentos.



O objetivo do projeto é facilitar o acesso da população à atividades gratuitas nas áreas de assistência social, saúde e bem-estar. Na saúde, foram realizadas 30 vacinações contra a gripe, 30 aferições de pressão e glicemia, 18 atendimentos nutricionais, 22 consultas com clínico geral, 28 consultas com pediatra e 23 consultas com dentista.



Já na área de bem-estar, os moradores participaram de 61 atendimentos com trancista, 74 com barbeiro, 76 com manicure e 81 com designer de sobrancelhas com a equipe do CRAS. A equipe da Secretaria de Política Social (SEPOL) também esteve presente na ação, realizando cadastros, consultas e atualizações do CadÚnico. Ao todo, foram feitos 4 novos cadastros.

Para as crianças, foram disponibilizados brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce.