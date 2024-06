Política Costa do Sol

Biólogo fala sobre investimentos de R$ 450 milhões no saneamento na Região dos Lagos

Eduardo Pimenta participou do 128º episódio do podcast em homenagem ao Mês do Meio Ambiente e, dentre vários assuntos da pauta ambiental, falou sobre os investimentos de R$ 450 milhões no saneamento na Região dos Lagos