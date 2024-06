Estar entre os três finalistas demonstra o comprometimento e seriedade da gestão atual, valorizando a importância da prestação de contas à população e a necessidade de governar de forma transparente e responsável - Tamirys Mello

Publicado 19/06/2024 10:47 | Atualizado 19/06/2024 10:49

Araruama - Nesta terça-feira (18), aconteceu a cerimônia do “Prêmio Band Cidades Excelentes”. O evento foi realizado no Rio de Janeiro e premiou as melhores gestões públicas municipais em diversas categorias. O município de Araruama foi um dos finalistas na categoria Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, concorrendo na categoria de cidades com mais de 100 mil habitantes.

A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Aquila. Todos os 92 municípios do estado participaram da etapa estadual, divididos entre categorias populacionais: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.

A avaliação do prêmio é feita por meio da ferramenta IGMA, desenvolvida pelo Instituto Aquila. Ao todo, 72 indicadores, desenvolvidos a partir de 6 pilares, são analisados. São eles: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Para cada pilar, são divididas 3 categorias de avaliação, considerando o tamanho da população de cada município.

Na categoria Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, Araruama concorreu com as cidades de Macaé e Niterói. Estar entre os três finalistas demonstra o comprometimento e seriedade da gestão atual, valorizando a importância da prestação de contas à população e a necessidade de governar de forma transparente e responsável.

Com investimentos em todas as pastas, a gestão da prefeita Lívia de Chiquinho tem sido considerada modelo e referência para outros gestores. Na educação, o município se destacou com a criação das Escolas Municipais 100% Ecológicas — que contam com placas solares e reaproveitamento de água da chuva — e as Escolas Municipais Bilíngues (com orientação Militar e orientação em Gastronomia e Hotelaria).

Outro destaque do atual governo é a Orla Oscar Niemeyer, a segunda maior orla urbanizada do estado. Com 10.827 metros de extensão e integração entre 10 praias, a orla é um verdadeiro cartão-postal do município e conta com calçadão, ciclovia e réplicas das obras do arquiteto brasileiro.

Mais recentemente, o município também ganhou um novo espaço de lazer e preservação ambiental: o Botânico das Asas. No local, além de áreas reservadas para piquenique e espaço gourmet, os moradores e turistas podem conhecer o laboratório de reprodução de borboletas, orquidário, lago com peixes, Palácio das Araras e das Borboletas, além de uma grande variedade de espécies, como faisões, pavões, tucanos, papagaios, porquinhos-da-índia, cisnes e muitas outras.