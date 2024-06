No documento, o Ministério Público Eleitoral aponta fortes indícios de abuso de poder político e econômico, condutas vedadas pela legislação eleitoral - Reprodução/Redes sociais

No documento, o Ministério Público Eleitoral aponta fortes indícios de abuso de poder político e econômico, condutas vedadas pela legislação eleitoralReprodução/Redes sociais

Publicado 29/06/2024 17:45 | Atualizado 29/06/2024 17:47

Araruama - A pré-candidata à Prefeitura de Araruama, Maria da Penha Bernardes, é alvo de representação do Ministério Público Eleitoral por propaganda eleitoral extemporânea. O MP aponta que o evento foi, na realidade, um grande ato de campanha fora do prazo permitido pela legislação eleitoral.

A vereadora, que já foi presidente da Câmara Municipal de Araruama e atualmente é presidente municipal do Partido Liberal, foi autuada tendo em vista o evento de inauguração do Diretório do PL em Araruama, ocorrido no dia 20 de maio deste ano.

A inauguração contou com caixas de som, reprodução de música, estrutura de palanque, bandeiras, banheiros químicos, drones para gravação audiovisual, além de motociatas com veículos adesivados com corações na cor rosa (em referência à pré-candidata).

Outras irregularidades também foram constatadas, como a presença de diversas figuras políticas que discursaram pedindo apoio à Penha Bernardes. A denúncia também afirma que foram disponibilizados ônibus gratuitos para o transporte de potenciais eleitores ao local do evento.

No documento, o Ministério Público Eleitoral aponta fortes indícios de abuso de poder político e econômico, condutas vedadas pela legislação eleitoral. As sanções podem levar a inelegibilidade por 8 anos e cassação de mandato, em caso de eventual vencimento do pleito.

Penha Bernardes se lançou pré-candidata a prefeita com o apoio do grupo político do deputado estadual Marcio Canella.