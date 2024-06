A festa vai até domingo e contará com as tradicionais barracas dos pescadores, onde serão comercializadas comidas típicas, tendo o pescado como ingrediente principal - Divulgação

Publicado 29/06/2024 06:34

Araruama - Começa neste sábado (29), a 5ª edição da Festa dos Pescadores de Araruama. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, o evento será realizado na sede da Colônia dos Pescadores Z-28, na Pontinha do Outeiro, das 11h às 18h.

A festa vai até domingo e contará com as tradicionais barracas dos pescadores, onde serão comercializadas comidas típicas, tendo o pescado como ingrediente principal. Peixe frito, peixe na brasa, ensopado com pirão, caldinho de peixe, empada e pastel de camarão são algumas das opções do cardápio.

No dia 1 de julho, será a vez da tradicional Procissão Marítima. Cerca de 20 barcos vão percorrer trechos da Laguna de Araruama, partindo da Igreja de São Pedro (Igreja Brasileira), localizada no bairro Praia do Hospício, em direção à Colônia dos Pescadores Z-28.

A procissão acontece anualmente no município com o objetivo de homenagear São Pedro, santo padroeiro dos pescadores, e fortalecer a fé cristã.

A Colônia dos Pescadores Z-28 fica localizada na Rua Cavalcante, nº 70, no bairro Pontinha do Outeiro (Rancho dos Pescadores).