Cada Café do Trabalhador tem a capacidade de servir 100 refeições de café da manhã por dia. Além de oferecer o auxílio aos trabalhadores, garantindo mais dignidade e qualidade de vida, o projeto também inclui geração de trabalho e renda - Divulgação

Cada Café do Trabalhador tem a capacidade de servir 100 refeições de café da manhã por dia. Além de oferecer o auxílio aos trabalhadores, garantindo mais dignidade e qualidade de vida, o projeto também inclui geração de trabalho e rendaDivulgação

Publicado 28/06/2024 06:06

Araruama - Projeto implementado em fevereiro de 2024, o Café do Trabalhador é uma iniciativa que prevê o fornecimento gratuito da primeira refeição do dia aos trabalhadores de Araruama. Atualmente em funcionamento nos bairros Mataruna, Japão e Rio do Limão, a Prefeitura anunciou a inauguração de duas novas unidades do projeto no mês de julho, na Fazendinha e no Mutirão.

Cada Café do Trabalhador tem a capacidade de servir 100 refeições de café da manhã por dia. Além de oferecer o auxílio aos trabalhadores, garantindo mais dignidade e qualidade de vida, o projeto também inclui geração de trabalho e renda. As casas ou pontos comerciais contemplados pelo programa são anexos às residências de moradores dos bairros, que estavam em situação de desemprego.

Os proprietários recebem um valor referente ao aluguel do imóvel e ficam responsáveis por servir a refeição, que é composta por um pão francês com manteiga e café ou café com leite (servido com açúcar ou adoçante). Cada unidade contará com um espaço com mesas e cadeiras para que os trabalhadores possam se alimentar com tranquilidade e conforto antes de seguirem para seus locais de trabalho.