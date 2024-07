No local, os agentes encontraram o corpo da vítima baleada. O cadáver estava sem identificação e sem documentos e foi removido pelo Corpo de Bombeiros - Divulgação

Publicado 01/07/2024 06:58

Araruama - Na madrugada deste sábado (29), um homem foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas, alvos de tiros disparados por elementos encapuzados. Segundo denúncias, o caso ocorreu na Rua Melvin Jones, no bairro Mataruna, por volta das 4h30.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi chamada ao local do crime durante a madrugada, para atender uma ocorrência de homicídio doloso. No local, os agentes encontraram o corpo da vítima baleada. O cadáver estava sem identificação e sem documentos e foi removido pelo Corpo de Bombeiros.

Moradores relataram que a vítima, que estava de bermuda e camisa no momento do crime, não era conhecida na região. A área foi isolada pela perícia e o caso está sendo considerado como homicídio doloso e foi registrado na 118ª DP (Araruama).

No mesmo dia, outra guarnição foi acionada na UPA de Araruama, onde as outras duas vítimas foram encontradas. A primeira, um homem de 60 anos que chegou a ser alvejado, e a segunda, uma mulher de 22.

Ambos relataram os detalhes do ataque. A jovem informou aos agentes que estava em um bar na Rua Melvin Jones quando três homens encapuzados chegaram ao local e começaram a atirar inúmeras vezes, atingindo fatalmente a vítima.

O homem de 60 anos informou que estava passando pela rua, em frente ao bar, quando foi baleado. Um dos homens encapuzados estava em um carro e os outros dois em motocicletas.

Ao serem questionadas, as vítimas não souberam informar a motivação do crime. O homem de 60 anos possuía passagem pela polícia por tráfico e associação em 2017. Ambas as vítimas foram liberadas após atendimento na UPA.

O caso está sendo considerado tentativa de homicídio e foi registrado na 118ª DP (Araruama).