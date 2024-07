Foram anunciadas 3 novas unidades da Policlínica Municipal, nos bairros Vila Capri, Parati e Jardim Califórnia; Clínica Municipal do Idoso; Pronto Atendimento 24h em Praia Seca; leitos UPG (UTI) no Hospital Geral Dra. Jaqueline Prates; UPA Infantil Municipal e o novo Hospital Universitário de São Vicente - Divulgação

Publicado 10/07/2024 07:05

Araruama - A Prefeitura de Araruama anunciou as datas de grandes inaugurações para a saúde pública municipal. Os investimentos estão distribuídos em diversas localidades do município e as obras se aproximam da fase de conclusão e começam a ser entregues ainda no mês de julho.

Foram anunciadas 3 novas unidades da Policlínica Municipal, nos bairros Vila Capri, Parati e Jardim Califórnia; Clínica Municipal do Idoso; Pronto Atendimento 24h em Praia Seca; leitos UPG (UTI) no Hospital Geral Dra. Jaqueline Prates; UPA Infantil Municipal e o novo Hospital Universitário de São Vicente.

Confira as datas das próximas inaugurações:

- Hospital Universitário de São Vicente: 31 de julho

- Leitos UPG (UTI) no Hospital Geral: 1 de agosto

- Pronto Atendimento 24h Praia Seca: 15 de agosto

- Policlínica Parati: 21 de agosto

- Policlínica Jardim Califórnia - 24 de agosto

- Clínica Municipal do Idoso: 20 de setembro

A UPA Infantil Municipal e a Policlínica da Vila Capri ainda terão as datas de inauguração anunciadas.