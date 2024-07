Neste fim de semana, a ação vai acontecer no bairro Novo Horizonte, na Praça Escola Marcos Heron Corrêa, das 9h às 16h - Divulgação

Neste fim de semana, a ação vai acontecer no bairro Novo Horizonte, na Praça Escola Marcos Heron Corrêa, das 9h às 16h

Publicado 09/07/2024 08:16

Araruama - Neste sábado (6), a equipe do projeto Ação Social Volante visitou o bairro Fazendinha, levando uma série de serviços nas áreas de saúde, bem-estar e assistência social aos moradores da localidade. A ação ocorreu na Escola Municipal Vereador Alcebíades e somou 660 atendimentos gratuitos.

Na área de bem-estar, a equipe do CRAS realizou 87 atendimentos com trancista, 27 com barbeiro, 51 com manicure e 102 com designer de sobrancelhas. Para as crianças, foi montado um espaço de diversão com brinquedos infláveis, pipoca e picolé.

Já na área da saúde, foram efetuadas 79 consultas com dentista móvel, 3 atendimentos nutricionais, 44 consultas com o clínico geral Dr. Arquimedes Torres Lima e 52 com a pediatra Dra. Viviane Lobo. Além disso, a ação também contou com 154 aferições de pressão arterial e glicose e 55 vacinações contra a gripe.

A equipe da Secretaria de Política Social (SEPOL) também esteve presente no evento, realizando consultas, atualizações e novos cadastros no programa CadÚnico. 6 novos cadastros foram efetuados.

No próximo sábado (13), a Ação Social Volante vai ocorrer no bairro Novo Horizonte, na Praça Escola Marcos Heron Corrêa, das 9h às 16h.