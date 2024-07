Os militares efetuaram uma busca na área e localizaram uma mochila, contendo 49 buchas de maconha, 49 pinos de cocaína e 30 pedras de crack - Divulgação

Os militares efetuaram uma busca na área e localizaram uma mochila, contendo 49 buchas de maconha, 49 pinos de cocaína e 30 pedras de crackDivulgação

Publicado 08/07/2024 05:52

Araruama - Na manhã deste domingo (7), uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no distrito de São Vicente. A ocorrência foi registrada na Rua Beira Rio.

Segundo informações da PM, uma equipe de patrulhamento ostensivo estava atuando na localidade quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, no interior da Escola Municipal Vereador Edemundo de Sá Carvalho.

O suspeito estava parcialmente visível, com metade do corpo aparecendo por cima do muro da unidade de ensino. Ele desceu rapidamente ao notar a aproximação dos policiais e fugiu, não sendo possível alcançá-lo.

Os militares efetuaram uma busca na área e localizaram uma mochila, contendo 49 buchas de maconha, 49 pinos de cocaína e 30 pedras de crack.

O material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado.

(Com informações de RC24H)