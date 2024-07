A iniciativa representa um importante passo na inclusão desses alunos, proporcionando um ambiente de desenvolvimento seguro e acolhedor e atendendo às necessidades específicas de cada criança, com suporte integral - Divulgação

A iniciativa representa um importante passo na inclusão desses alunos, proporcionando um ambiente de desenvolvimento seguro e acolhedor e atendendo às necessidades específicas de cada criança, com suporte integralDivulgação

Publicado 10/07/2024 07:10

Araruama - Em fase final de construção, a Escola Clínica Autismo+ de Araruama será inaugurada no dia 15 de julho, às 16h30. O novo equipamento vai atender aos alunos da rede municipal de ensino, oferecendo um contraturno com atendimentos com especialistas para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades cognitivas.

O projeto pioneiro no município fica localizado no Centro e vai contar com a atuação de profissionais altamente capacitados de diversas áreas, dentre eles: psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, nutricionista, psicomotricista, fonoaudiólogo, neurologista, fisioterapeuta e musicoterapeuta.

O espaço moderno e totalmente equipado inclui acessibilidade e área de estacionamento e tem como foco a promoção de atendimento humanizado para os estudantes da rede municipal.

A iniciativa representa um importante passo na inclusão desses alunos, proporcionando um ambiente de desenvolvimento seguro e acolhedor e atendendo às necessidades específicas de cada criança, com suporte integral.