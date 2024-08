O defeso de peixes é realizado anualmente para permitir o restabelecimento do estoque pesqueiro natural e evitar que a captura do pescado exceda a capacidade de reposição - Divulgação

O defeso de peixes é realizado anualmente para permitir o restabelecimento do estoque pesqueiro natural e evitar que a captura do pescado exceda a capacidade de reposiçãoDivulgação

Publicado 02/08/2024 05:46

Araruama - Teve início, nesta quinta-feira (1), o período de defeso exclusivo para peixes na Lagoa de Araruama. A proibição da pesca vai até o dia 31 de outubro, visando a preservação das espécies e a sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

Este é o segundo ano de defeso exclusivo para peixes, após publicação da Portaria nº 1.217, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que separa o período de defeso dos crustáceos e peixes. A medida foi estabelecida em decorrência dos períodos de reprodução acontecerem em datas distintas.

"O período de defeso é fundamental, pois ele assegura a manutenção da cadeia produtiva do setor pesqueiro na Lagoa de Araruama. Essa medida é crucial para a geração de trabalho, emprego e renda para a população de pescadores da Região dos Lagos”, explicou o presidente do CBHLSJ, Eduardo Pimenta.

O defeso de peixes é realizado anualmente para permitir o restabelecimento do estoque pesqueiro natural e evitar que a captura do pescado exceda a capacidade de reposição. Para garantir o cumprimento das restrições de pesca, agentes de órgãos ambientais e de fiscalização atuam para coibir a pesca ilegal e garantir que as normas sejam cumpridas.

As fiscalizações são realizadas com o apoio da classe pesqueira e das guardas ambientais marítimas dos municípios do entorno da Lagoa de Araruama.

"Enquanto muitas lagoas e lagunas do Brasil enfrentam sobrepesca e queda na produção, a Lagoa de Araruama tem seguido na direção oposta. Em uma comparação entre os anos de 2022 e 2023, observamos um aumento de 26% na produção pesqueira", finalizou o presidente do CBH Lagos São João.