Em Bananeiras, foram apreendidas 471 tiras de maconha, 421 cápsulas de cocaína e cinco pedras de crackDivulgação

Publicado 28/08/2024 05:49

Araruama - Operações de combate ao tráfico de drogas realizadas pela Polícia Militar, no início desta semana, resultaram na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na prisão de uma pessoa em Araruama.

Na segunda-feira (26), uma guarnição recebeu uma denúncia anônima, por volta das 23h40, informando sobre um imóvel abandonado que estaria sendo usado para armazenar drogas, na Rua dos Bandeirantes, no bairro Novo Horizonte. Os agentes foram até o local e apreenderam uma sacola contendo 181 pinos de cocaína, 152 buchas de maconha e 108 pedras de crack.

No mesmo dia, por volta das 20h, outra denúncia ofereceu informações sobre o gerente do tráfico de drogas na localidade do Independente, no bairro Jardim São Paulo. Os policiais efetuaram buscas em uma residência e apreenderam dez buchas de maconha, uma bucha de skunk, 23 frascos de lança-perfume, material para endolação e R$ 40 em espécie.

Um indivíduo — identificado como MD.S.F.A., de 19 anos — foi preso em flagrante no local e conduzido à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por tráfico de drogas.

Por fim, na terça-feira (27), os agentes receberam informações sobre o armazenamento de drogas em um terreno no Condomínio Antena I, em Bananeiras. Os policiais foram procederam ao endereço informado por volta das 12h e, após buscas no local, localizaram 471 tiras de maconha, 421 cápsulas de cocaína e cinco pedras de crack. O material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado.

(Com informações de RC24H)