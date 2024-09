Entre clínicas e policlínicas, essa é a 18ª unidade inaugurada no município durante a atual gestão - Divulgação

Entre clínicas e policlínicas, essa é a 18ª unidade inaugurada no município durante a atual gestãoDivulgação

Publicado 02/09/2024 07:05

Araruama - Neste sábado (31), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou mais uma Policlínica Municipal. Dessa vez, a localidade contemplada foi o bairro Parati.

A unidade de saúde conta com 283,47m² de área construída, divididos em recepção, banheiros com acessibilidade, dois consultórios, pediatria, sala de reunião, farmácia com dispensação de medicamentos, sala de vacinas, sala de curativos, sala de atendimento à saúde da mulher e consultório odontológico.

O espaço foi projetado com equipamentos modernos e inclui uma equipe de profissionais altamente qualificados, com foco em promover um atendimento de saúde acolhedor e eficiente. Entre clínicas e policlínicas, essa é a 18ª unidade inaugurada no município durante a gestão da prefeita Lívia de Chiquinho.

“Um sonho realizado, um compromisso do nosso plano de governo, levando a saúde até vocês. O nosso comprometimento com a saúde pública já está registrado no município de Araruama através das ações e realizações do nosso governo”, ressaltou a prefeita Lívia de Chiquinho.