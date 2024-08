No total, foram recuperados 21 mil maços de cigarro. A carga é avaliada em R$ 150 mil - Divulgação

Publicado 29/08/2024 12:11

Araruama - Ação conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, na noite desta terça-feira (28), resultou na recuperação de uma carga de cigarros roubada da empresa Souza Cruz, em Araruama. Três criminosos foram presos e, além da carga recuperada, diversos materiais foram apreendidos, incluindo veículos, aparelhos celulares e ferramentas.

Segundo informações da PM, a operação foi desencadeada após troca de informações de inteligência que indicavam os veículos envolvidos no crime. Os agentes abordaram um veículo do modelo Volkswagen Voyage no Balneário das Conchas, em São Pedro da Aldeia, com dois elementos e diversos materiais, como celulares, cartões e chaves.

Em seguida, os policiais localizaram uma van Peugeot Expert, com o terceiro suspeito, em Araruama, onde a carga de 21 mil maços de cigarro foi recuperada. O material é avaliado em R$ 150 mil. Além dos cigarros, foram apreendidos bloqueadores de GPS, um simulacro de pistola, placas de veículos e diversas ferramentas.

Os três envolvidos foram encaminhados para a 118ª DP (Araruama), onde foram autuados em flagrante.

(Com informações de RC24H)