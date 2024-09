Com captação de água de chuva e energia solar, a nova escola conta com 7 salas de aula, sala de multimídia, sala de recursos, biblioteca e outras dependências, todas climatizadas - Divulgação

Araruama - Neste sábado (21), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou a nova Escola Municipal de Tempo Integral 100% Ecológica Joaquina Rangel. Localizada no bairro Juturnaíba, no distrito de São Vicente de Paula, a unidade vai atender aos alunos do Pré-escolar I ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Com captação de água de chuva e energia solar, a nova escola conta com 7 salas de aula, sala de multimídia, sala de recursos, biblioteca e outras dependências, todas climatizadas. A entrada da unidade possui detector de metal, visando a segurança dos alunos e dos servidores.

O projeto inovador gera economia aos cofres públicos e reduz o impacto ambiental, além de estimular a consciência ecológica dos estudantes, trabalhando a importância da preservação do meio ambiente. Com a inauguração, o município passa a contar com 11 escolas na modalidade ecológica, todas inauguradas durante a atual gestão.

A prefeita Lívia de Chiquinho destacou a importância dos investimentos na área rural do município. “São Vicente é um espelho desse investimento, foi um dos distritos que eu mais investi. Eu tenho muito orgulho disso e podem ter certeza que daqui a alguns anos vocês vão colher os frutos desse investimento”, ressaltou.