Publicado 27/09/2024 11:39

Araruama - A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou a data da inauguração de mais um importante equipamento para a saúde pública do município: a Clínica Municipal do Idoso. A unidade será entregue no dia 1º de outubro, data que celebra o Dia do Idoso, às 17h.

O local vai oferecer uma série de atendimentos destinados à população da terceira idade, com especialidades como cardiologia, urologia, neurologia e ortopedia. Além disso, também vai contar com centro cirúrgico para realização de pequenas cirurgias.

A unidade também vai disponibilizar fisioterapia, vacinação e dispensação de medicamentos, garantindo um atendimento humanizado e acolhedor e reforçando o compromisso com a promoção da saúde e bem-estar dos idosos.