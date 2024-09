Segundo o relato, o agressor pegou a vítima pelos braços, a apertou e a arremessou contra um móvel do quarto. A mulher foi conduzida para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Divulgação

Publicado 26/09/2024 04:54

Araruama - Na noite desta terça-feira (24), um homem foi preso após descumprimento de medida protetiva e agressão à companheira, no bairro Três Vendas. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, na Rua E.

No local, os agentes conversaram com a vítima, que relatou que o companheiro — identificado como R.P.D.S., de 38 anos — havia descumprido a medida protetiva, agredindo-a fisicamente. Segundo o relato, o agressor a pegou pelos braços, a apertou e a arremessou contra um móvel do quarto. A vítima foi conduzida para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Após a denúncia, os policiais acordaram o homem, que dormia no quarto, e o encaminharam à 118ª DP (Araruama). Ele permaneceu preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva.