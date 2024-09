Após a concessão do porte de arma de fogo e aquisição do armamento, será realizada a formatura da primeira turma dos integrantes da Guarda Civil de Araruama que concluíram todo o processo de formação - Divulgação

Publicado 25/09/2024 19:34

Araruama - A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, deu um importante passo para a segurança pública do município e pela garantia do bem-estar da população. O município é o primeiro da Região dos Lagos a conquistar o acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, que concede autorização de porte de arma de fogo para os integrantes da Guarda Municipal.

A lei nº 2.426/2019, sancionada pela prefeita em agosto de 2019, autoriza os procedimentos legais para o armamento dos agentes da Guarda Municipal. Após o cumprimento de todas as exigências, foi assinado e publicado no Diário Oficial da União, o acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal e o Município de Araruama para armar e dar o porte aos integrantes da Guarda Civil Municipal de Araruama que concluíram com êxito todas as etapas rigorosas do processo de formação exigido pela Polícia Federal.

Com a conquista, Araruama se torna o segundo município do estado a firmar o acordo e é pioneiro na Região dos Lagos. A prefeita Lívia de Chiquinho esteve ao lado da Secretaria de Segurança, oferecendo todo o apoio e suporte necessários para garantir que todos os requisitos fossem cumpridos rigorosamente durante todo o processo.

Após a concessão do porte de arma de fogo e aquisição do armamento, será realizada a formatura da primeira turma dos integrantes da Guarda Civil de Araruama que concluíram todo o processo de formação.

“Ser o segundo município do estado a obter esta conquista demonstra o empenho da nossa gestão com o desenvolvimento da segurança em nossa cidade”, declarou a chefe do executivo araruamense.